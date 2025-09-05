«Оренбург» объявил о трансфере участника матча «Сочи» — «Ростов» (10:1)

Опорный полузащитник Павел Горелов продолжит карьеру в Мир Российской Премьер-Лиге. Футболист перебрался из «Черноморца» в «Оренбург». О трансфере было объявлено на официальном сайте клуба.
Горелов выступал за «Черноморец» с января текущего года. Ранее 22-летний игрок защищал цвета «КАМАЗа» в Лиге PARI, «Вана» в чемпионате Армении и второй команды «Ростова», воспитанником которого он является. Кроме того, на счету Горелова три матча и гол в составе молодёжных сборных Армении.
Фото: ФК «Оренбург»
В Мир Российской Премьер-Лиге Павел Горелов провёл всего один матч — в июне 2020 года в рамках 22-го тура РПЛ-2019/2020. Тогда «Ростов» вышел на матч с «Сочи» с футболистами молодёжной команды, потому что основа и второй состав находились на карантине из-за вспышки коронавируса.
