Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил о трансфере участника матча «Сочи» — «Ростов» (10:1)

«Оренбург» объявил о трансфере участника матча «Сочи» — «Ростов» (10:1)
Аудио-версия:
Комментарии

Опорный полузащитник Павел Горелов продолжит карьеру в Мир Российской Премьер-Лиге. Футболист перебрался из «Черноморца» в «Оренбург». О трансфере было объявлено на официальном сайте клуба.

Россия - Премьер-Лига . 23-й тур
19 июня 2020, пятница. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
10 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Романов – 1'     1:1 Абрамов – 6'     2:1 Кокорин – 15'     3:1 Кокорин – 44'     4:1 Заболотный – 45+1'     5:1 Заболотный – 47'     6:1 Кокорин – 51'     7:1 Новосельцев – 53'     8:1 Полоз – 74'     9:1 Полоз – 86'     10:1 Колдунов – 87'    

Горелов выступал за «Черноморец» с января текущего года. Ранее 22-летний игрок защищал цвета «КАМАЗа» в Лиге PARI, «Вана» в чемпионате Армении и второй команды «Ростова», воспитанником которого он является. Кроме того, на счету Горелова три матча и гол в составе молодёжных сборных Армении.

Фото: ФК «Оренбург»

В Мир Российской Премьер-Лиге Павел Горелов провёл всего один матч — в июне 2020 года в рамках 22-го тура РПЛ-2019/2020. Тогда «Ростов» вышел на матч с «Сочи» с футболистами молодёжной команды, потому что основа и второй состав находились на карантине из-за вспышки коронавируса.

Материалы по теме
«В этой клоунаде участвовать не хочу». Где сейчас герои матча-скандала «Спартак» — «Сочи»
«В этой клоунаде участвовать не хочу». Где сейчас герои матча-скандала «Спартак» — «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android