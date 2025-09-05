Песков допустил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос о потенциальном приезде Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в случае, если получит приглашение от президента США Дональда Трампа.

«Почему бы и нет», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Ранее Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на грядущий чемпионат мира. При этом политический деятель добавил, что это зависит от того, «как будут развиваться события».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В соревновании примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Материалы по теме Трамп заявил, что может пригласить Путина на ЧМ-2026 по футболу в США

Самые большие стадионы мира: