«Песня про 3 сентября стала большим событием, чем сама игра». Журавель — о сборной России

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о товарищеском матче сборной России со сборной Иордании (0:0). Встреча проходила в четверг, 4 сентября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«По поводу игры сборной. Да, был дебют Глебова, капитанская повязка Глушенкова и его моменты в конце, но на стадионе сложно было отделаться от ощущения, что песня про 3 сентября стала большим событием, чем сама игра.

Тут я снова сошлюсь на недавние походы на два английских матча, там ведь нет никаких предматчевых шоу, ничего такого. Просто вы пришли на стадион и смотрите, как играют в футбол Салах с ван Дейком, в принципе, всё», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Перед началом игры музыкант Михаил Шуфутинский выступил на стадионе с песней «Третье сентября». Перед паузой на матчи сборных Тимур Журавель вместе с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным посетил две игры английской Премьер-лиги, включая встречу 3-го тура «Ливерпуль» — «Арсенал» (1:0).