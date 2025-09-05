Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стало известно, под каким номером Рифат Жемалетдинов будет выступать за «Ахмат»

Стало известно, под каким номером Рифат Жемалетдинов будет выступать за «Ахмат»
Комментарии

Полузащитник грозненского «Ахмата» Рифат Жемалетдинов будет выступать за команду из Чеченской Республики под 10-м номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, Жемалетдинов покинул ЦСКА в статусе свободного агента летом 2025 года. В минувшем сезоне в активе 28-летнего хавбека два забитых мяча и четыре голевые передачи в 24 встречах Мир Российской Премьер-Лиги. Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» заключил контракт с грозненским клубом на один сезон.

После семи сыгранных туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков.

Комментарии
