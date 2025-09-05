Стало известно, под каким номером Рифат Жемалетдинов будет выступать за «Ахмат»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Рифат Жемалетдинов будет выступать за команду из Чеченской Республики под 10-м номером. Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, Жемалетдинов покинул ЦСКА в статусе свободного агента летом 2025 года. В минувшем сезоне в активе 28-летнего хавбека два забитых мяча и четыре голевые передачи в 24 встречах Мир Российской Премьер-Лиги. Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» заключил контракт с грозненским клубом на один сезон.

После семи сыгранных туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков.