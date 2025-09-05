Полузащитник «Торпедо» Галоян: Первая лига с каждым годом становится всё хуже и хуже

Полузащитник московского «Торпедо» Артур Галоян высказался об уровне Лиги PARI и поделился планами по попаданию в состав сборной Армении.

— Как думаешь, получится ли у тебя ещё сыграть в российском топ-клубе?

— Всё зависит от меня. Но у меня цель выше — сборная Армении. Почему не вызывают? Потому что нужно играть и не в ФНЛ. А Первая лига с каждым годом в плане футбола становится всё хуже и хуже. В целом тут акцент больше сделан на борьбу, поэтому в РПЛ играть легче. Там больше техничных футболистов, но и скорость принятия решений выше, — сказал Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артур Галоян перебрался в «Торпедо» из «Акрона» в июле 2025 года. Всего на счету полузащитника один матч в составе национальной команды Армении.