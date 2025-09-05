Луис Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес попросил прощения за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после завершения финального матча Кубка лиг, который «фламинго» проиграли со счётом 0:3.

«Прежде всего хочу поздравить «Сиэтл Саундерс» с победой в Кубке лиг. Однако для начала хочу извиниться за своё поведение в концовке игры. Произошло то, что не должно было происходить. Я был неправ и сожалею о содеянном.

Это не тот образ, который я хочу транслировать для своей семьи, страдающей из-за моих ошибок, а также для клуба, не заслуживающего того, чтобы на него влияло что-то подобное.

Мне грустно из-за случившегося. Я признаю это и прошу прощения у всех, кто почувствовал себя плохо из-за сделанного мной.

Мы знаем, что впереди ещё большая часть сезона, и мы будем работать вместе, чтобы добиться успехов, которых заслуживает этот клуб и все его болельщики», — написал Суарес в своём аккаунте в социальной сети.

