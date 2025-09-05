Романцев: «Спартак» трудно вкатывается в сезон, особенно в сравнении с ЦСКА, «Краснодаром»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о не самом удачном старте красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» трудно вкатывается в сезон, что, конечно же, у кого-то вызывает недовольство и понятное раздражение. Особенно в сравнении с «Краснодаром» и ЦСКА. Ещё и масла в огонь настроения фанатов подлила домашняя победа над «Сочи», добытая со скрипом и под свист трибун. На этом фоне результат и игра 13 сентября с «Динамо» Валерия Карпина может восприниматься болельщиками как своего рода ответ: по какому пути команда Станковича пойдёт дальше? Хочется верить, что он нас не разочарует.

Серб принял всю лавину критики на себя, твёрдо заявил, что не сдастся и будет биться до конца, поскольку «Спартак» для него — большой и очень важный клуб», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые заработали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра РПЛ состоится 13 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.