Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романцев: «Спартак» трудно вкатывается в сезон, особенно в сравнении с ЦСКА, «Краснодаром»

Романцев: «Спартак» трудно вкатывается в сезон, особенно в сравнении с ЦСКА, «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о не самом удачном старте красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» трудно вкатывается в сезон, что, конечно же, у кого-то вызывает недовольство и понятное раздражение. Особенно в сравнении с «Краснодаром» и ЦСКА. Ещё и масла в огонь настроения фанатов подлила домашняя победа над «Сочи», добытая со скрипом и под свист трибун. На этом фоне результат и игра 13 сентября с «Динамо» Валерия Карпина может восприниматься болельщиками как своего рода ответ: по какому пути команда Станковича пойдёт дальше? Хочется верить, что он нас не разочарует.

Серб принял всю лавину критики на себя, твёрдо заявил, что не сдастся и будет биться до конца, поскольку «Спартак» для него — большой и очень важный клуб», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые заработали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра РПЛ состоится 13 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

Материалы по теме
Литвинов: после игры с «Зенитом» у «Спартака» дела чуть изменились, всё стало налаживаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android