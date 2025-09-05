Скидки
Главная Футбол Новости

Сафонов высказался об увеличении нагрузок в связи с возвращением ЛЧ и Кубка Франции

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал об увеличении нагрузок, обусловленном возвращением Лиги чемпионов и Кубка Франции. 17 сентября «ПСЖ» сыграет с «Аталантой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Сафонов не принимал участия в товарищеской встрече сборной России с Иорданией (0:0).

«Прошлый матч с Иорданией я провёл на трибуне. Так что для меня эта неделя превратилась в обычный тренировочный цикл между играми.

30-го числа играли с «ПСЖ» — нагрузка в тот день была минимальной. А впереди матч 7-го, и у меня целых восемь дней на подготовку. Это редкая роскошь! Успел дважды сделать ударные тренировки в зале, отдельно поработать над игрой ногами и ещё получить нагрузку с группой ребят, которые тоже сыграли меньше.

Но такие «комфортные» недели — исключение. Уже с 17-го стартует Лига чемпионов, потом добавится Кубок страны, и снова пойдёт привычный режим игр через каждые три-четыре дня. Вторую часть прошлого сезона мы именно так и жили — ничего нового.

Сегодня нас ждёт длинная дорога в Доху. Увидимся уже там», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

