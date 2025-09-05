Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» рассматривает игрока «Баварии» в качестве долгосрочной замены для Салаха — DM

«Ливерпуль» рассматривает игрока «Баварии» в качестве долгосрочной замены для Салаха — DM
«Ливерпуль» рассматривает крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе в качестве долгосрочной замены для 33-летнего вингера Мохамеда Салаха. Мерсисайдцы могут предпринять попытки подписать 23-летнего игрока сборной Франции либо следующим летом, либо через год. Об этом сообщает Daily Mail.

Олисе перешёл в немецкий гранд из «Кристал Пэлас» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

