Экс-игрок «Зенита» Краневиттер перешёл в клуб из Турции, который возглавляет Марцел Личка

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер стал футболистом турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», который возглавляет чешский специалист Марцел Личка, ранее возглавлявший московское «Динамо». Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.

Фото: ФК «Фатих Карагюмрюк»

«Мы приветствуем Матиаса Краневиттера в нашей семье и желаем ему успехов в красно-чёрной майке», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В российской команде он выступал до января 2020 года, когда перебрался в мексиканский «Монтеррей». За время выступлений в составе сине-бело-голубых в активе опорного полузащитника 52 матча и три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 800 тыс. Последним клубом аргентинца был «Ривер Плейт».