«В плюс 42 игра будет в экстремальных условиях». Точилин — о матче России с Катаром

Российский тренер Александр Точилин поделился ожиданиями от выездного матча сборной России с национальной командой Катара. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября, на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

«В плюс 42, конечно, игра будет в экстремальных условиях. Но и наши, и катарские футболисты в одинаковом положении. К такой жаре невозможно привыкнуть. Очень тяжело адаптироваться. Тут будет вопрос мотивации, с каким настроем игроки сборной России выйдут на поле.

Концовка матча с Иорданией показала, что есть определённые ресурсы. Сборная может прибавить. Результат матча с Катаром будет зависеть от состава, в каком сочетании национальная команда выйдет на поле. Результат будет положительным, если с первых минут начнут те ребята, которые заканчивали матч с Иорданией», — приводит слова Точилина Legalbet.

Матч с Катаром станет для подопечных Валерия Карпина вторым во время сентябрьского тренировочного сбора. В четверг, 4 сентября, россияне сыграли вничью со сборной Иордании (0:0) на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.