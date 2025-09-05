Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия до 21 — Саудовская Аравия до 23, результат товарищеского матча 5 сентября 2025, счет 1:2

Сборная России U21 проиграла сборной Саудовской Аравии U23 в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч между молодёжными сборными России (до 21 года) и Саудовской Аравии (до 23 лет). Команды играли на стадионе «Родина» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Россия U21
Окончен
1 : 2
Саудовская Аравия U23
1:0 Моторин – 4'     1:1 Аль-Немер – 35'     1:2 Аль-Хассан – 78'    

На четвёртой минуте нападающий казанского «Рубина» Даниил Моторин, выступающий на правах аренды за «КАМАЗ» из Лиги PARI, вывел сборную России вперёд. На 35-й минуте форвард Мешари Аль-Немер восстановил равенство в счёте. На 78-й минуте полузащитник Аббас Аль-Хассан принёс своей команде победу.

Ранее основная сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании. Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась вничью — 0:0.

Материалы по теме
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android