Почеттино: «Барселона» — больше, чем клуб? Что это значит? Они ошибаются на этот счёт

Бывший футболист и тренер «Эспаньола» Маурисио Почеттино объяснил, почему он никогда не будет тренировать «Барселону».

«Люди часто спрашивают меня: «Если «Барселона» когда-нибудь сделает тебе предложение, посмотрим, что ты скажешь». Я отвечаю, что не стал бы тренировать «Барселону».

Говорят, что «Барса» – больше, чем клуб. Что это значит? Что нам нужно воспитывать детей определённым образом? Я думаю, «Барселона» ошибается в этом вопросе. «Барса» – прекрасный клуб, но я не поддерживаю идеи, которые они хотят продать остальным. Считаю, что «Эспаньол» – гораздо более каталонский клуб, чем «Барселона», — приводит слова Почеттино Marca со ссылкой на подкаст El Cafelito.

