Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стрепетов: приятно, что игроки РПЛ защищают честь великой футбольной державы, как Бразилия

Стрепетов: приятно, что игроки РПЛ защищают честь великой футбольной державы, как Бразилия
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о дебюте капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии. Защитник вышел на поле с первых минут в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года с Чили (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

«Приятно, что игроки, которые участвуют в российском чемпионате, защищают честь такой великой футбольной державы, как Бразилия. Это здорово.

У Дугласа Сантоса это была мечта. В зрелом возрасте он попал и сыграл в официальном матче. Очень приятно, что главный тренер похвалил Луиса Энрике. Это стимулирует игроков. Будем надеяться, что они и «Зенит» поднимут на вершину», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Дуглас Сантос стал гражданином России и перестал считаться легионером в Мир Российской Премьер-Лиге. Дебют за сборную Бразилии вновь наделил защитника статусом иностранного игрока в РПЛ.

Материалы по теме
«Незаменимые для Бразилии игроки». Сантос и Энрике поразили в матче за сборную!
«Незаменимые для Бразилии игроки». Сантос и Энрике поразили в матче за сборную!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android