Стрепетов: приятно, что игроки РПЛ защищают честь великой футбольной державы, как Бразилия

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о дебюте капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии. Защитник вышел на поле с первых минут в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года с Чили (3:0).

«Приятно, что игроки, которые участвуют в российском чемпионате, защищают честь такой великой футбольной державы, как Бразилия. Это здорово.

У Дугласа Сантоса это была мечта. В зрелом возрасте он попал и сыграл в официальном матче. Очень приятно, что главный тренер похвалил Луиса Энрике. Это стимулирует игроков. Будем надеяться, что они и «Зенит» поднимут на вершину», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Дуглас Сантос стал гражданином России и перестал считаться легионером в Мир Российской Премьер-Лиге. Дебют за сборную Бразилии вновь наделил защитника статусом иностранного игрока в РПЛ.