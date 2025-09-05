Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Исландия — Азербайджан: онлайн-трансляция матча отборочного турнира к ЧМ-2026 начнется в 21:45

Исландия — Азербайджан: онлайн-трансляция отборочного матча к ЧМ-2026 начнётся в 21:45
Сегодня, 5 сентября, состоится матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встретятся сборные Исландии и Азербайджана. Команды, выступающие в группе D, будут играть на стадионе «Лаугардалсвёллур» (Рейкьявик, Исландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Азербайджан
Помимо Азербайджана и Исландии, в группе D также выступают национальные команды Украины и Франции. Их матч также состоится сегодня, 5 сентября. Во 2-м туре Азербайджан примет на своём поле Украину, а Исландия отправится в гости к команде Франции. Обе игры пройдут во вторник, 9 сентября.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
