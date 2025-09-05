Антон Миранчук — о Галактионове: он меня не понимал, я его не понимал

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук, ранее выступавший за «Локомотив», рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером красно-зелёных Михаилом Галактионовым.

— Как тебе работалось с Михаилом Галактионовым?

— У меня были недопонимания с ним в самом начале, когда он только пришёл. Он меня не понимал, я его не понимал. Но в конце моего последнего сезона в «Локо», на финальном отрезке, играл и чувствовал себя комфортно. Как будто он мне доверился и понял меня.

— Если сейчас к тебе «Локомотив» пришёл бы...

— Да я не хочу об этом думать. Я подписал контракт с «Динамо» уже, — приводят слова Миранчука «Известия».

В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».