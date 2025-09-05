«Особенный вечер». Месси опубликовал эмоциональный пост после матча с Венесуэлой

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию, в которой поделился эмоциями после матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Венесуэлой (3:0). Эта игра может стать последней домашней для 38-летнего футболиста за национальную команду.

«Особенный вечер, который до сих пор лишает меня дара речи из-за волнения. От всего сердца благодарю всех болельщиков за их поддержку. Что может случиться и каким может быть будущее, знает только бог. Вперёд, Аргентина», — написал Месси.

После матча с Венесуэлой нападающий сказал, что ещё не принял решения о завершении карьеры в национальной команде.

