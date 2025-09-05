«Особенный вечер». Месси опубликовал эмоциональный пост после матча с Венесуэлой
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию, в которой поделился эмоциями после матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Венесуэлой (3:0). Эта игра может стать последней домашней для 38-летнего футболиста за национальную команду.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39' 2:0 Мартинес – 76' 3:0 Месси – 80'
«Особенный вечер, который до сих пор лишает меня дара речи из-за волнения. От всего сердца благодарю всех болельщиков за их поддержку. Что может случиться и каким может быть будущее, знает только бог. Вперёд, Аргентина», — написал Месси.
После матча с Венесуэлой нападающий сказал, что ещё не принял решения о завершении карьеры в национальной команде.
