Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Особенный вечер». Месси опубликовал эмоциональный пост после матча с Венесуэлой

«Особенный вечер». Месси опубликовал эмоциональный пост после матча с Венесуэлой
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию, в которой поделился эмоциями после матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Венесуэлой (3:0). Эта игра может стать последней домашней для 38-летнего футболиста за национальную команду.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

«Особенный вечер, который до сих пор лишает меня дара речи из-за волнения. От всего сердца благодарю всех болельщиков за их поддержку. Что может случиться и каким может быть будущее, знает только бог. Вперёд, Аргентина», — написал Месси.

После матча с Венесуэлой нападающий сказал, что ещё не принял решения о завершении карьеры в национальной команде.

Материалы по теме
Фото
Лионель Месси не сдержал слёз перед матчем сборной Аргентины с Венесуэлой

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android