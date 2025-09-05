Вингер «Реала» Мастантуоно: невероятно играть с Лионелем Месси, это была моя давняя мечта
18-летний крайний нападающий «Реала» и сборной Аргентины Франко Мастантуоно поделился эмоциями от игры вместе с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси. Футболисты приняли участие в матче с Венесуэлой (3:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39' 2:0 Мартинес – 76' 3:0 Месси – 80'
«Невероятно играть с Лионелем Месси, это была моя давняя мечта. Он был моим кумиром с детства, я следил за всей его карьерой, и сегодня, чтобы он мог попрощаться таким образом, это то, что он заслуживает», — приводит слова Мастантуоно Madrid Universal.
Напомним, Месси пока не объявлял о завершении карьеры в сборной, но на прошлой неделе сообщил, что игра с Венесуэлой станет его последним домашним матчем в отборе на чемпионат мира.
