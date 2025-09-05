Вингер «Реала» Мастантуоно: невероятно играть с Лионелем Месси, это была моя давняя мечта

18-летний крайний нападающий «Реала» и сборной Аргентины Франко Мастантуоно поделился эмоциями от игры вместе с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси. Футболисты приняли участие в матче с Венесуэлой (3:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

«Невероятно играть с Лионелем Месси, это была моя давняя мечта. Он был моим кумиром с детства, я следил за всей его карьерой, и сегодня, чтобы он мог попрощаться таким образом, это то, что он заслуживает», — приводит слова Мастантуоно Madrid Universal.

Напомним, Месси пока не объявлял о завершении карьеры в сборной, но на прошлой неделе сообщил, что игра с Венесуэлой станет его последним домашним матчем в отборе на чемпионат мира.