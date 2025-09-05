Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» может усилить состав защитником АПЛ, интересующим «Ливерпуль» — Sport.es

«Барселона» может усилить состав защитником АПЛ, интересующим «Ливерпуль» — Sport.es
«Барселона» рассматривает вариант с покупкой центрального защитника сборной Англии и «Кристал Пэлас» Марка Гехи. Подчёркивается, что футболист был близок к переходу в «Ливерпуль» минувшим летом, однако клубы не смогли прийти к соглашению. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб может подписать Гехи бесплатно, поскольку его контракт с «орлами» заканчивается летом 2026 года. Однако конкуренцию «Барселоне» способны составить «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Гехи выступает в составе «Кристал Пэлас» с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

