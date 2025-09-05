Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Точилин ответил, могут ли результаты Карпина в «Динамо» отразиться на сборной России

Точилин ответил, могут ли результаты Карпина в «Динамо» отразиться на сборной России
Комментарии

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин порассуждал на тему влияния результатов бело-голубых на главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист совмещает работу в клубе и национальной команде с лета 2025 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Могут ли неудачные результаты Карпина с «Динамо» перенестись на сборную? Мне кажется, всё-таки дела национальной команды и клуба — две разные вещи, даже в плане психологии. Я не вижу проблем у Карпина», — приводит слова Точилина Legalbet.

Сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче 4 сентября. Московское «Динамо» в семи стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги набрало восемь очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Россия сыграла вничью с Иорданией! Участник ЧМ-2026 удивил команду Карпина
Live
Россия сыграла вничью с Иорданией! Участник ЧМ-2026 удивил команду Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android