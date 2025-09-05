Точилин ответил, могут ли результаты Карпина в «Динамо» отразиться на сборной России

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин порассуждал на тему влияния результатов бело-голубых на главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист совмещает работу в клубе и национальной команде с лета 2025 года.

«Могут ли неудачные результаты Карпина с «Динамо» перенестись на сборную? Мне кажется, всё-таки дела национальной команды и клуба — две разные вещи, даже в плане психологии. Я не вижу проблем у Карпина», — приводит слова Точилина Legalbet.

Сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в товарищеском матче 4 сентября. Московское «Динамо» в семи стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги набрало восемь очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.