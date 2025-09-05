Тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение в матче с Саудовской Аравией

Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о поражении своих подопечных от команды Саудовской Аравии до 23 лет. Команды играли на стадионе «Родина» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

«Первый тайм не понравился. Плохо играли на мяче, было много невынужденных ошибок. Чувствовалась скованность. Надеялись, что она быстро пройдёт, но почти весь тайм играли так. Второй был лучше, просто надо реализовывать свои моменты. Соперник их реализовал.

Не думаю, что была недооценка соперника. Мы смотрели их матчи, видели, как они играют. Названия команд сегодня ни о чём не говорят — везде работают иностранцы. В молодёжной сборной Саудовской Аравии, например, итальянцы. У них приличный уровень. Поэтому мы не ждали, что пройдёмся по ним катком», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.