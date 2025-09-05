Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение в матче с Саудовской Аравией

Тренер молодёжной сборной России прокомментировал поражение в матче с Саудовской Аравией
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о поражении своих подопечных от команды Саудовской Аравии до 23 лет. Команды играли на стадионе «Родина» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Россия U21
Окончен
1 : 2
Саудовская Аравия U23
1:0 Моторин – 4'     1:1 Аль-Немер – 35'     1:2 Аль-Хассан – 78'    

«Первый тайм не понравился. Плохо играли на мяче, было много невынужденных ошибок. Чувствовалась скованность. Надеялись, что она быстро пройдёт, но почти весь тайм играли так. Второй был лучше, просто надо реализовывать свои моменты. Соперник их реализовал.

Не думаю, что была недооценка соперника. Мы смотрели их матчи, видели, как они играют. Названия команд сегодня ни о чём не говорят — везде работают иностранцы. В молодёжной сборной Саудовской Аравии, например, итальянцы. У них приличный уровень. Поэтому мы не ждали, что пройдёмся по ним катком», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: старт сезона в КХЛ, Месси и Мбаппе в отборе к ЧМ, бокс и US Open
Топ-события пятницы: старт сезона в КХЛ, Месси и Мбаппе в отборе к ЧМ, бокс и US Open
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android