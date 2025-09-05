Сборная Узбекистана разгромила Кыргызстан и вышла в финал Кубка наций Центральной Азии

Завершился матч Кубка наций Центральной Азии, в котором встречались сборные Узбекистана и Кыргызстана. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу узбекистанской национальной команды. Таким образом, команда Тимура Кападзе вышла в финал соревнования.

На 20-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Акмаль Мозговой. На 67-й минуте полузащитник Отабек Шукуров укрепил преимущество сборной Узбекистана. На 82-й минуте нападающий Игорь Сергеев довёл счёт до разгромного. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Азизбек Тургунбоев забил четвёртый мяч узбекистанской национальной команды во встрече.

За победу в турнире Узбекистан сыграет с Ираном.

