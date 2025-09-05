Тренер молодёжной сборной России Шабаров: Карпин доволен дебютом Глебова

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о дебюте хавбека ЦСКА Кирилла Глебова за сборную России. 19-летний Глебов впервые сыграл за национальную команду России в товарищеском матче с Иорданией. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Мы рады за ребят, и это подстёгивает всех остальных. Все понимают, что главная сборная — очень рядом, это хороший посыл. Лукин ещё не дебютировал — надеюсь, сыграет в Катаре. А Глебов, на мой взгляд, неплохо вышел на поле с Иорданией. Мы общались с Карпиным, и он похвалил Кирилла — доволен его дебютом. Надеюсь, так же сыграет и Лукин», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.