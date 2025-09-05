Игрок «Аль-Насра» Аль-Немер: в российском футболе много больших талантов

Нападающий молодёжной сборной Саудовской Аравии и «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер считает, что в российском футболе много больших талантов.

«В российском футболе есть много больших талантов. Здесь хороший чемпионат, я иногда смотрю матчи. Возможно, когда-нибудь окажусь здесь. Знаю Аршавина, а на ЧМ-2018 в сборной тоже было очень много хороших игроков», — передаёт слова Аль-Немера корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 175 тыс.

Материалы по теме Тренер молодёжной сборной России Шабаров: Карпин доволен дебютом Глебова

Сколько стоят молодые футболисты: