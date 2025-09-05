«Барселона» объявила о расторжении контракта с Ориолем Ромеу

«Барселона» на официальном сайте объявила о расторжении трудового соглашения с 33-летним полузащитником Ориолем Ромеу. Контракт каталонского клуба с испанским футболистом был рассчитан до лета 2026 года.

Ромеу находился в системе «Барселоны» с 2004 года. В 2011 году испанец перешёл в «Челси», затем играл за «Саутгемптон», «Жирону», а в 2023 году вернулся в каталонский клуб. В составе основной команды «блауграны» он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

