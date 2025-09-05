Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» объявила о расторжении контракта с Ориолем Ромеу

«Барселона» объявила о расторжении контракта с Ориолем Ромеу
Комментарии

«Барселона» на официальном сайте объявила о расторжении трудового соглашения с 33-летним полузащитником Ориолем Ромеу. Контракт каталонского клуба с испанским футболистом был рассчитан до лета 2026 года.

Ромеу находился в системе «Барселоны» с 2004 года. В 2011 году испанец перешёл в «Челси», затем играл за «Саутгемптон», «Жирону», а в 2023 году вернулся в каталонский клуб. В составе основной команды «блауграны» он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме
«Барселона» может усилить состав защитником АПЛ, интересующим «Ливерпуль» — Sport.es

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android