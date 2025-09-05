Криштиану Роналду толкнул фаната, пытавшегося сделать с ним селфи в Армении

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду толкнул фаната в Армении. Это произошло в одном из отелей в Ереване, где национальная команда разместилась в ожидании предстоящего матча со сборной Армении в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды сыграют в субботу, 6 сентября, в столице Армении.

На видео попал эпизод, где один из фанатов подбежал к португальскому футболисту, чтобы сделать с ним совместное фото. В ответ Роналду оттолкнул болельщика, а другим фанатам дорогу преградили охранники.

Сборные Армении и Португалии попали в группу F отборочного турнира к ЧМ-2026. Двумя другими командами квартета стали Ирландия и Венгрия. Во 2-м туре Армения примет на своём поле Ирландию, а Португалия сыграет на выезде с Венгрией.