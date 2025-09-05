Новичок «Ахмата» Жемалетдинов: обговорил с Черчесовым некоторые моменты, друг друга поняли

Полузащитник грозненского «Ахмата» Рифат Жемалетдинов рассказал о своих первых тренировках с командой, а также заявил, что разговор с главным тренером клуба Станиславом Черчесовым стал ключевым в его переходе.

— Расскажи впечатления от первых тренировок в составе «Ахмата».

— В целом тренировки хорошие, зная Станислава Саламовича [Черчесова]. Работаем сейчас в перерыве на сборные над физикой, чтобы больше выдерживать минут на поле, чтобы составлять конкуренцию именно в физическом плане.

—Что знал об «Ахмате» до своего перехода?

— «Ахмат» всегда был хорошей командой. Всегда было с ними тяжело играть. Только приятные воспоминания об этой команде.

— Состоялся ли личный разговор с Черчесовым до перехода?

— Да, я общался, обговорил некоторые моменты. Друг друга поняли. Наверное, это был ключевой момент для перехода, — приводит слова Жемалетдинова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, Жемалетдинов покинул ЦСКА в статусе свободного агента летом 2025 года. В минувшем сезоне в активе 28-летнего хавбека два забитых мяча и четыре голевые передачи в 24 встречах Мир Российской Премьер-Лиги. Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» заключил контракт с грозненским клубом на один сезон.