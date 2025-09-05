«Фенербахче» не включил в заявку на ЛЕ Джику, которого связывают с переходом в «Спартак»

«Фенербахче» не включил центрального защитника Александера Джику в заявку на общий этап нынешнего сезона Лиги Европы. Об этом свидетельствует информация о заявке турецкого клуба на официальном сайте УЕФА.

Ранее появлялись сведения, что «Спартак» заплатит «Фенербахче» € 2 млн за 31-летнего защитника. Подчёркивалось, что с игроком будет заключён контракт до 2027 года.

Джику выступает в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

Как появился «Спартак»: