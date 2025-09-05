Матвей Кисляк оценил готовность сборной России к ЧМ-2026 в случае её допуска к турниру

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк ответил на вопрос о готовности национальной команды в случае допуска к участию в чемпионате мира — 2026.

— Насколько сборная России готова к чемпионату мира, если бы её сейчас допустили?

— На самом деле эти обсуждения, думаю, проводить не стоит, потому что сейчас мы чуть-чуть в другой ситуации. Нет того накала и сопротивления, и тяжело определить — готовы или не готовы. В любом случае, наверное, готовы, но насколько — покажет только время, если мы там окажемся, — приводит слова Кисляка Sport24.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.