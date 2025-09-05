Губернатор Самарской области Федорищев поделился деталями встречи с агентом Андреевым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился деталями встречи с футбольным агентом Павлом Андреевым, клиентом которого является ряд бывших и действующих футболистов самарских «Крыльев Советов». Ранее чиновник написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность футбольных агентов на соответствие российскому законодательству.

«Я с Пашей Андреевым встретился, конечно. Он же парень духовитый. Когда я позвонил, сказал, что я Вячеслав Федорищев, работаю в Самаре. Прилетайте, поговорим. Есть очень много проблем, связанных с клубом. Он мне ничего не ответил. А просил мне передать, что он никогда в жизни не приедет в Самару. А у него здесь не то что бизнес, он на бюджетном обеспечении клуба «Крылья Советов» зарабатывает сотни миллионов рублей, причём не всегда самым… это гипотеза. То есть не зарабатывает, а говорят, что зарабатывает сотни миллионов рублей, следствие разбирается. Я его не понял, я попросил моих знакомых, чтобы они, когда в Москве его случайно встретят, подсказали, что надо приехать.

Мы с ним сели и очень долго разговаривали, потому что, на самом деле, агентский бизнес, он же один из инструментов развития профессионального спорта. Это важный инструмент. И мы очень долго говорили про историю нашего российского футбола, про его личное видение российского футбола. Мы ни о чём не договорились. Я понял, что вообще и не о чем с ним договариваться. И вообще форма договариваться с ним, она неприемлема, по-другому как-то формулируется.

Но мы не сошлись с ним в понимании того, как нужно трансформировать финансовую неуспешную историю «Крыльев Советов» в финансовую успешную. Поэтому я не знаю. Я вчера прочитал, что по заявлению, которое я подал, вчера пошёл следующий этап. Пригласили на допрос 26 футболистов, якобы которые отдавали Павлу Андрееву так или иначе деньги из своей зарплаты. Якобы. Ещё раз, я не знаю, я просто прочитал в телеграм-канале. Поэтому я с ним и не хочу, и не буду встречаться больше. Мне одного раза хватило, чтобы понять всё. А как там будет происходить, я думаю, мы в новостях узнаем», — сказал Федорищев в интервью телеграм-каналу «Штефан знает!».