Генич пригласил Акинфеева прокомментировать футбольный матч

Футбольный комментатор Константин Генич пригласил вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировать матч.

Ранее телеграм-канал «Матч Премьер» опубликовал фотографию Акинфеева в наушниках с микрофоном, сопроводив её комментарием: «Константин Михалыч [Генич], потянешь конкуренцию?»

Генич в своём телеграм-канале ответил на это следующее: «Зову Игоря на любой матч, который он сам выберет! С удовольствием!»

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

