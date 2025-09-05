Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич пригласил Акинфеева прокомментировать футбольный матч

Генич пригласил Акинфеева прокомментировать футбольный матч
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич пригласил вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировать матч.

Ранее телеграм-канал «Матч Премьер» опубликовал фотографию Акинфеева в наушниках с микрофоном, сопроводив её комментарием: «Константин Михалыч [Генич], потянешь конкуренцию?»

Генич в своём телеграм-канале ответил на это следующее: «Зову Игоря на любой матч, который он сам выберет! С удовольствием!»

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Акинфеев раскрыл, какой финальный приз получит игрок ЦСКА, заработавший больше всех кепок

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android