Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном возвращении в «Локомотив»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук, ранее выступавший за «Локомотив», ответил на вопрос о возможном возвращении в стан железнодорожников. Футболист покинул красно-зелёных летом 2024 года.

— Что мог прошлым летом сделать «Локомотив», чтобы ты остался?

— Честно, ничего — у меня было желание уехать. Благодарен «Локомотиву», потому что этот клуб меня воспитал. Он сделал меня тем, кем я являюсь по сей день.

— В очень давнем твоём интервью ты говорил, что даже если и уходить из «Локо», то непременно вернуться в него потом. Допускаешь, что ещё вернёшься?

— Да никто не знает, что будет завтра. Хотя даже не так… Сейчас исключать ничего нельзя. На данный момент стараюсь думать о сегодняшнем и завтрашнем дне, а сильно вперёд я не заглядываю. Сегодня у меня контракт с «Динамо», и я нахожусь в расположении сборной. На данный момент я счастлив здесь, — приводят слова Миранчука «Известия».

В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».