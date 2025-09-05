Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Goal: Хави и Моуринью не возглавят «Байер», экс-игрок «Реала» — в списке кандидатов

«Байер» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Эрика тен Хага спустя два месяца после его назначения. «Фармацевты» исключили из списка кандидатов экс-тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича, экс-тренера «Барселоны» Хави и Жозе Моуринью, возглавлявшего мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Байер» рассматривает кандидатуру бывшего нападающего «Реала» Рауля. Также в списке немецкого клуба остаётся экс-тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе.

Подчёркивается, что «фармацевты» предъявляют следующие требования к новому тренеру: свободное владение английским языком, умение прививать привлекательный и техничный стиль футбола и быстро превращать команду в сплочённый, эффективный коллектив.

