Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Goal: Хави и Моуринью не возглавят «Байер», экс-игрок «Реала» — в списке кандидатов

Goal: Хави и Моуринью не возглавят «Байер», экс-игрок «Реала» — в списке кандидатов
Аудио-версия:
Комментарии

«Байер» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Эрика тен Хага спустя два месяца после его назначения. «Фармацевты» исключили из списка кандидатов экс-тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича, экс-тренера «Барселоны» Хави и Жозе Моуринью, возглавлявшего мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Байер» рассматривает кандидатуру бывшего нападающего «Реала» Рауля. Также в списке немецкого клуба остаётся экс-тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе.

Подчёркивается, что «фармацевты» предъявляют следующие требования к новому тренеру: свободное владение английским языком, умение прививать привлекательный и техничный стиль футбола и быстро превращать команду в сплочённый, эффективный коллектив.

Материалы по теме
Экс-тренер «Байера» тен Хаг не был вовлечён в комплектование состава команды — Sport Bild

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android