Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Форвард «Спартака» Бонгонда впервые вышел на поле после травмы

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда впервые принял участие в матче после травмы ахиллова сухожилия, полученной в июне текущего года. Футболист появился на поле в матче африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Южного Судана и ДР Конго (1:4).

ЧМ-2026 — Африка . Группа B. 7-й тур
05 сентября 2025, пятница. 16:00 МСК
Южный Судан
Окончен
1 : 4
ДР Конго
0:1 Бакамбу – 14'     0:2 Бакамбу – 36'     0:3 Мбуку – 45+2'     0:4 Висса – 58'     1:4 Mangar Majak – 74'    

Бонгонда вышел на замену на 85-й минуте игры вместо вингера «Монпелье» Натанаэля Мбуку.

Бонгонда получил травму 5 июня 2025 года в товарищеском матче сборной ДР Конго с национальной командой Мали (1:0). В заявке на матчи московского «Спартака» в сезоне-2025/2026 29-летний форвард ещё не появлялся. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

