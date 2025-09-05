Форвард «Спартака» Бонгонда впервые вышел на поле после травмы
Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда впервые принял участие в матче после травмы ахиллова сухожилия, полученной в июне текущего года. Футболист появился на поле в матче африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Южного Судана и ДР Конго (1:4).
ЧМ-2026 — Африка . Группа B. 7-й тур
05 сентября 2025, пятница. 16:00 МСК
Южный Судан
Окончен
1 : 4
ДР Конго
0:1 Бакамбу – 14' 0:2 Бакамбу – 36' 0:3 Мбуку – 45+2' 0:4 Висса – 58' 1:4 Mangar Majak – 74'
Бонгонда вышел на замену на 85-й минуте игры вместо вингера «Монпелье» Натанаэля Мбуку.
Бонгонда получил травму 5 июня 2025 года в товарищеском матче сборной ДР Конго с национальной командой Мали (1:0). В заявке на матчи московского «Спартака» в сезоне-2025/2026 29-летний форвард ещё не появлялся. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
