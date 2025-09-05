Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино рассказал о своём несостоявшемся уходе в «Реал»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший «Тоттенхэм», рассказал о своём несостоявшемся уходе из лондонского клуба в мадридский «Реал».

«Когда Зинедин Зидан ушёл из «Реала», естественно, у меня появилась возможность перейти в этот клуб. Я дал слово Дэниелу Леви, что останусь до тех пор, пока не будет построен стадион. В тот момент я сказал, что перейду в «Реал», если Леви даст добро, но этого так и не произошло. Не знаю, как это воспринял Флорентино Перес, но я в этом не виноват. Я не был свободным агентом», — приводит слова Почеттино Madrid Universal.

Аргентинский специалист занимал должность главного тренера «шпор» с 2014 по 2019 год. С сентября 2024 года Почеттино возглавляет сборную США.