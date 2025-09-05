Скидки
Главная Футбол Новости

«Ты всегда подавал пример». Холанд попрощался с Гюндоганом, покинувшим «Ман Сити»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к экс-полузащитнику и бывшему капитану «горожан» Илкаю Гюндогану, перешедшему в «Галатасарай» 2 сентября.

«Ты всегда подавал пример и вдохновлял. Желаю тебе всего самого наилучшего, Гюндо!» — написал Холанд на своей странице в социальной сети X.

Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года и играл за «горожан» до 2023 года, когда покинул команду по окончании контракта и присоединился к «Барселоне». Однако летом 2024 года полузащитник вновь подписал контракт с английским клубом.

В составе «горожан» немецкий футболист принял участие в 358 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 65 голами и 47 результативными передачами. С «Манчестер Сити» Гюндоган пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Комментарии
