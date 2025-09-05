Два игрока мадридского «Реала» интересны клубам из Турции — Sport.es

Новый тренерский штаб «Бешикташа» проявляет интерес к центральному защитнику мадридского «Реала» Раулю Асенсио. Однако футболист не желает покидать испанский гранд. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в свою очередь, «Фенербахче» интересен другой защитник «сливочных» Давид Алаба. Подчёркивается, что «Королевский клуб» не будет препятствовать возможному уходу австрийца, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Кроме того, в «Реале» сомневаются, что 33-летний футболист сможет вернуть прежний высокий уровень. Однако ранее сам Алаба заявил о готовности работать с целью возвращения лучшей формы.

