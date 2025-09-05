Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два игрока мадридского «Реала» интересны клубам из Турции — Sport.es

Два игрока мадридского «Реала» интересны клубам из Турции — Sport.es
Комментарии

Новый тренерский штаб «Бешикташа» проявляет интерес к центральному защитнику мадридского «Реала» Раулю Асенсио. Однако футболист не желает покидать испанский гранд. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в свою очередь, «Фенербахче» интересен другой защитник «сливочных» Давид Алаба. Подчёркивается, что «Королевский клуб» не будет препятствовать возможному уходу австрийца, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Кроме того, в «Реале» сомневаются, что 33-летний футболист сможет вернуть прежний высокий уровень. Однако ранее сам Алаба заявил о готовности работать с целью возвращения лучшей формы.

Материалы по теме
Экс-тренер «Тоттенхэма» Почеттино рассказал о своём несостоявшемся уходе в «Реал»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android