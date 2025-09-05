Тренер «Родины» Диас: больше всех в «Спортинге» меня поражали Черышев, Ледяхов и Никифоров

Новый главный тренер московской «Родины» Хуан Диас назвал Диего Марадону своим любимым футболистом, а также поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Дмитрием Черышевым, Игорем Ледяховым и Юрием Никифоровым в составе испанского «Спортинга» из Хихона.

— Кто был вашим любимым футболистом?

— Их было много, но самый любимый – это Диего Марадона. Мне посчастливилось наблюдать за игрой в «Севилье». Это, конечно, было нечто!

— Самый крутой игрок, с которым вам удалось поиграть в одной команде?

— Я начинал карьеру во второй команде хихонского «Спортинга». Нас часто подключали на тренировки с основой. Больше всех там меня поражали ваши ребята – Черышев, Ледяхов, Никифоров. Это были потрясающие футболисты, большие мастера, — приводит слова Диаса официальный сайт клуба.

Диас успел поработать тренером в структуре «Севильи» с 2018 по 2023 год. Кроме этого, наставник был администратором андалусийского клуба.