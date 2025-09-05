Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Родины» Диас: больше всех в «Спортинге» меня поражали Черышев, Ледяхов и Никифоров

Тренер «Родины» Диас: больше всех в «Спортинге» меня поражали Черышев, Ледяхов и Никифоров
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер московской «Родины» Хуан Диас назвал Диего Марадону своим любимым футболистом, а также поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Дмитрием Черышевым, Игорем Ледяховым и Юрием Никифоровым в составе испанского «Спортинга» из Хихона.

— Кто был вашим любимым футболистом?
— Их было много, но самый любимый – это Диего Марадона. Мне посчастливилось наблюдать за игрой в «Севилье». Это, конечно, было нечто!

— Самый крутой игрок, с которым вам удалось поиграть в одной команде?
— Я начинал карьеру во второй команде хихонского «Спортинга». Нас часто подключали на тренировки с основой. Больше всех там меня поражали ваши ребята – Черышев, Ледяхов, Никифоров. Это были потрясающие футболисты, большие мастера, — приводит слова Диаса официальный сайт клуба.

Диас успел поработать тренером в структуре «Севильи» с 2018 по 2023 год. Кроме этого, наставник был администратором андалусийского клуба.

Материалы по теме
«Родину» возглавил Хуан Диас. Испанец ранее работал в «Севилье»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android