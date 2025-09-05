Скидки
«Кайрат» объявил об уходе грузинского игрока Гадрани, ранее его заявили на Лигу чемпионов

Грузинский центральный защитник Лука Гадрани покинул «Кайрат». О переходе 28-летнего футболиста в израильский «Бейтар» официально сообщила пресс-служба казахстанского клуба в телеграм-канале. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 100 тыс.

«ФК «Кайрат» благодарит Луку за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Кайрата».

Ранее Лука Гадрани был включён в заявку «Кайрата» на общий этап Лиги чемпионов УЕФА, где чемпионы Казахстана сыграют, среди прочих, с мадридским «Реалом» (дома 30 сентября), с «Интером» (в гостях 5 ноября) и с «Арсеналом» (в гостях 28 января).

