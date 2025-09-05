Почеттино: когда я тренировал Мбаппе в «ПСЖ», он горел мыслями о переходе в «Реал»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, что видел желание экс-нападающего парижской команды Килиана Мбаппе стать футболистом мадридского «Реала», что произошло летом 2024 года.

«Когда я тренировал Мбаппе в «ПСЖ», его глаза горели от веры, что он перейдёт в «Реал». Он с детства мечтал играть за «Реал», — сказал Почеттино на подкасте El Cafelito.

Почеттино занимал должность главного тренера «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022 года. Мбаппе выступал в составе французского гранда с 2017 по 2024 год. За этот период нападающий принял участие в 308 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 256 голами и 110 результативными передачами.

