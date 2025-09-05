Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Генич: при всём уважении к Карпину не понимаю, почему РФС разрешает совмещение

Генич: при всём уважении к Карпину не понимаю, почему РФС разрешает совмещение
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и в сборной России. В последнем матче национальная команда России сыграла вничью с Иорданией (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Ситуация хреновая. Просто не понимаю, почему «Динамо» на это пошло. Почему на это идёт «Ростов» — понятно. Почему на это идёт РФС — не понимаю. При всём уважении к Валерию Георгиевичу, Писареву, Никифорову, Онопко почему РФС на это идёт и разрешает тренеру сборной совмещение?» — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Карпин возглавляет тренерский штаб сборной России с 2021 года. А с июня этого года специалист также руководит футболистами московского «Динамо».

