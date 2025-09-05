Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Арсен Захарян в третий раз за три сезона сменил игровой номер в «Реале Сосьедад»

Арсен Захарян в третий раз за три сезона сменил игровой номер в «Реале Сосьедад»
Российский полузащитник Арсен Захарян вновь сменил номер в «Реале Сосьедад». В аккаунте баскского клуба в соцсети X был опубликован финальный список с игровыми номерами футболистов после закрытия трансферного окна, согласно которому Захарян будет выступать под номером 21.

12-й номер, под которым Захарян выступал в своём дебютном сезоне за клуб из Сан-Себастьяна, достался новичку команды Янхелю Эррере. Под восьмым номером, принадлежавшем экс-игроку московского «Динамо» в прошлом сезоне, теперь выступает воспитанник клуба Беньят Туррьентес.

Фото: ФК «Реал Сосьедад»

В дебютном сезоне Захарян провёл 40 матчей за «Реал Сосьедад», включая пять — в Лиге чемпионов УЕФА. В них игрок забил гол и оформил два результативных паса. В сезоне-2024/2025 у Захаряна забитый мяч и голевая передача в четырёх играх. В новом сезоне россиянин дважды попадал в заявку за три стартовых тура, но на поле не вышел.

