Крауч двумя словами отреагировал на чествование Месси перед матчем сборной Аргентины
Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч лаконично прокомментировал видео, на котором болельщики сборной Аргентины устроили скандирование в честь нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси перед началом матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Венесуэлой (3:0).
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39' 2:0 Мартинес – 76' 3:0 Месси – 80'
«Живая легенда», — написал Крауч на своей странице в социальной сети X.
Матч с Венесуэлой может стать последним домашним для 38-летнего Месси за национальную команду.
В составе сборной Аргентины нападающий принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 114 голами и 61 результативной передачей.
