Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Крауч двумя словами отреагировал на чествование Месси перед матчем сборной Аргентины

Крауч двумя словами отреагировал на чествование Месси перед матчем сборной Аргентины
Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч лаконично прокомментировал видео, на котором болельщики сборной Аргентины устроили скандирование в честь нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси перед началом матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Венесуэлой (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

«Живая легенда», — написал Крауч на своей странице в социальной сети X.

Матч с Венесуэлой может стать последним домашним для 38-летнего Месси за национальную команду.

В составе сборной Аргентины нападающий принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 114 голами и 61 результативной передачей.

