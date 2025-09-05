Крауч двумя словами отреагировал на чествование Месси перед матчем сборной Аргентины

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч лаконично прокомментировал видео, на котором болельщики сборной Аргентины устроили скандирование в честь нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси перед началом матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Венесуэлой (3:0).

«Живая легенда», — написал Крауч на своей странице в социальной сети X.

Матч с Венесуэлой может стать последним домашним для 38-летнего Месси за национальную команду.

В составе сборной Аргентины нападающий принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 114 голами и 61 результативной передачей.

