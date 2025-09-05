Скидки
Антон Миранчук отреагировал на слухи о переходе в «Спартак»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук отреагировал на слухи о возможном переходе в «Спартак».

— Писали, что тебя предлагали даже «Спартаку».
— Клянусь, в принципе не читаю спортивные СМИ. Мама может что-то передать, бабушка позвонить, спросить. А я говорю: я не знаю, я просто не читаю. Не хочу в это погружаться. У меня есть мой не агент, а lawyer… Как это сказать?

— Адвокат или юрист.
— Да, адвокат, слава богу, не нужен мне. От юриста я получаю информацию и стараюсь не распыляться. У меня есть другие дела. Например, семейные, — приводят слова Миранчука «Известия».

Антон Миранчук перебрался в московское «Динамо» из швейцарского «Сьона» минувшем летом. Всего на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за «Сьон» в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».

