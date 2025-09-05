Скидки
Тренер «Родины»: мне удалось поработать с такими звёздами, как Рамос, Ракитич и Навас

Аудио-версия:
Новый главный тренер московской «Родины» Хуан Диас объяснил, почему завершил карьеру футболиста в 33 года, а также рассказал о своей работе в тренерском штабе «Севильи».

— Вы завершили игровую карьеру в 33 года. Кажется, рановато для полузащитника.
— Мне очень вовремя подвернулся шанс стать главным тренером одного из возрастов в академии «Севильи». Я подумал: «Почему бы и нет?» Тем более я всегда планировал стать тренером после завершения карьеры футболиста. После академии меня пригласили в главную команду – в штаб Хосе Луиса Мендилибара. Вместе мы выиграли Лигу Европы. После того как Хосе Луис покинул «Севилью», я остался и работал помощником у Диего Алонсо, Кике Санчеса Флореса и Франсиско Пимьенты. Это было классное время. Мне удалось поработать с такими звёздами европейского футбола, как Серхио Рамос, Иван Ракитич и Хесус Навас, — приводит слова Диаса официальный сайт клуба.

Диас работал тренером в структуре «Севильи» с 2018 по 2023 год. Кроме этого, наставник был администратором андалусийского клуба.

