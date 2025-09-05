Две звезды «Реала» убедили Родриго не покидать клуб — TBR Football

Нападающие мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор убедили вингера Родриго Гоэса не покидать стан «сливочных» минувшим летом. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, убеждения Мбаппе и Винисиуса сыграли огромную роль в решении бразильского футболиста остаться в «Реале». Подчёркивается, что Родриго будет обдумывать своё будущее в команде до грядущего января. В случае если он не получит устраивающее игровое время, то может уйти из «Королевского клуба» зимой.

Минувшим летом СМИ сообщали об интересе к Родриго со стороны нескольких клубов, включая «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до лета 2028 года.

