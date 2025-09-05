«Поле всё в лужах, а Модрич феерил». Глебов — о самом памятном матче за сборную России

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов назвал матч квалификации к чемпионату мира — 2022 с Хорватией (0:1) самым памятным в составе сборной России. Команды играли на стадионе «Полюд» (Сплит, Хорватия).

— Какой для вас самый памятный матч за сборную?

— Запомнилась заключительная игра отборочного цикла с Хорватией. Погода была плохая, футбольное поле всё залито, в лужах, а Лука Модрич на таком газоне феерил, — приводит слова Глебова «Евро-Футбол.ру».

Матч со сборной Хорватии, проведённый 14 ноября 2021 года, остаётся последним официальным для сборной России. С тех пор подопечные Валерия Карпина провели 18 товарищеских встреч, одержав 12 побед и шесть раз сыграв вничью.