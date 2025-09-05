Игрок «Динамо» Антон Миранчук — о брате: Лёша скучает по России

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал, как поддерживает общение со своим братом Алексеем Миранчуком, выступающим за американский клуб «Атланта Юнайтед». Сейчас оба футболиста находятся в расположении сборной России.

— А с братом, до встречи в сборной, когда виделся последний раз? Как вообще его дела в США?

— Он скучает, конечно, по России. Мы сейчас с ним посчитали и поняли, что год не виделись! Это для нас очень много. Такого ещё не было. Мы стабильно раз в полгода виделись, даже когда Лёша в «Аталанте» играл. А сейчас — год… Жизнь как-то разлучила, и мы очень скучаем друг по другу. А так каждый день мы созваниваемся, — приводят слова Миранчука «Известия».