Глебов отреагировал на слова Карпина, заявившего, что готов покинуть «Динамо»

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, как воспринял слова главного тренера бело-голубых и национальной команды Валерия Карпина о готовности уйти из «Динамо». Специалист заявил об этом после поражения от «Динамо» Махачкала (0:1) в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги 31 августа.

— Валерий Георгиевич недавно заявил, что готов покинуть «Динамо». Как восприняли его слова?

— Понятно, что это эмоции. Мы много работаем, много чего делаем, но где-то не получается. Карпин – профессионал, любящий своё дело. Он относится к своей работе на 1000%. Понятно, что он разочаровывается. Поэтому эмоции повлияли на его слова, — заявил Глебов в интервью «Евро-Футбол.ру».

Валерий Карпин возглавил «Динамо» летом текущего года. В первых семи матчах под его руководством бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.