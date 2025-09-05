Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Глебов отреагировал на слова Карпина, заявившего, что готов покинуть «Динамо»

Глебов отреагировал на слова Карпина, заявившего, что готов покинуть «Динамо»
Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, как воспринял слова главного тренера бело-голубых и национальной команды Валерия Карпина о готовности уйти из «Динамо». Специалист заявил об этом после поражения от «Динамо» Махачкала (0:1) в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги 31 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

— Валерий Георгиевич недавно заявил, что готов покинуть «Динамо». Как восприняли его слова?
— Понятно, что это эмоции. Мы много работаем, много чего делаем, но где-то не получается. Карпин – профессионал, любящий своё дело. Он относится к своей работе на 1000%. Понятно, что он разочаровывается. Поэтому эмоции повлияли на его слова, — заявил Глебов в интервью «Евро-Футбол.ру».

Валерий Карпин возглавил «Динамо» летом текущего года. В первых семи матчах под его руководством бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

