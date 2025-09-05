Рюдигер и другие игроки сборной Германии подверглись расизму после поражения от Словакии

Футболисты сборной Германии Антонио Рюдигер, Жонатан Та и Ннамди Коллинз подверглись оскорблениям на расовой почве в социальных сетях после поражения немецкой национальной команды в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года со Словакией (0:2). Об этом сообщает Sky Sport Germany.
Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что соответствующие комментарии будут переданы в прокуратуру.
Отметим, что после матча со Словакией пресс-служба DFB на своей странице в социальной сети X опубликовала следующее сообщение: «Мы недовольны. Вы недовольны. Но прежде чем прокомментировать этот пост, пожалуйста, что ненависть никогда не делала ситуацию лучше. В частности, расизму здесь нет места. Давайте двигаться дальше вместе! Нам нужна ваша поддержка».
