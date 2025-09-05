Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рюдигер и другие игроки сборной Германии подверглись расизму после поражения от Словакии

Рюдигер и другие игроки сборной Германии подверглись расизму после поражения от Словакии
Аудио-версия:
Футболисты сборной Германии Антонио Рюдигер, Жонатан Та и Ннамди Коллинз подверглись оскорблениям на расовой почве в социальных сетях после поражения немецкой национальной команды в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года со Словакией (0:2). Об этом сообщает Sky Sport Germany.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42'     2:0 Стрелец – 55'    

Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что соответствующие комментарии будут переданы в прокуратуру.

Отметим, что после матча со Словакией пресс-служба DFB на своей странице в социальной сети X опубликовала следующее сообщение: «Мы недовольны. Вы недовольны. Но прежде чем прокомментировать этот пост, пожалуйста, что ненависть никогда не делала ситуацию лучше. В частности, расизму здесь нет места. Давайте двигаться дальше вместе! Нам нужна ваша поддержка».

